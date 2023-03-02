Мир 02 марта 2023, 15:00 Запад уличили в антироссийской деятельности на пространстве СНГ Глава МИД Лавров сообщил об антироссийской работе Запада в СНГ РИА «Новости»

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Запад перестал скрывать, что активно работает на пространстве Содружества Независимых Государств, чтобы испортить отношения этих стран с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Западные страны уже не скрывают, что работают на территории СНГ против того, чтобы эти страны развивали добрые отношения с Россией», — сказал министр.

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Лавров уточнил, что наиболее активно себя проявляют США, Великобритания и остальные европейские страны.

Ранее глава ведомства заявил, что партнеры России по СНГ приняли объективную реальность обновленного состава страны после вхождения Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Президент России Владимир Путин заявлял, что государство готово развивать дружественные отношения со всеми партнерами по СНГ.