16 февраля 2024, 13:18
Запад уличили в агрессивном неоколониализме
Путин: в поведении Запада виден агрессивный неоколониализм
Коллективный Запад постоянно пытается оказывать экономическое давление на другие страны и лишить их суверенитета, попутно навязывая чужие ценности. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «За свободу наций!».
Глава государства подчеркнул, что в поведении Запада четко прослеживаются агрессивные проявления неоколониализма.
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«Неоколониализм — позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты», — сказал Путин.
Коллективный Запад, заметил он, намерен сохранить свое господство и доминирование любыми доступными средствами.
«Его агрессивные проявления мы видим в попытках <…> экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», — обратил внимание президент.
Проводимую западными государствами политику он счел одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях. По словам Путина, она также стала препятствием на пути развития всего человечества. Россия, в свою очередь, сделала многое для разрушения основ колониальной системы и поддержки национально-освободительных движений.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что США подключили своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики.
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