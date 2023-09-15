Мир 15 сентября 2023, 11:31 Запад тревожится. В истребителях F-16 увидели легкую мишень для России 19FortyFive: на Западе опасаются, что F-16 станут легкой мишенью для России United States Air Force

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Вокруг поставок F-16 на Украину не утихают дискуссии. Западные военные эксперты начали высказывать опасения, что истребители станут легкой мишенью для России, отметила обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.

Карлин обратила внимание, что ряд аналитиков придерживаются мнения, что F-16 не помогут ВСУ добиться успеха в ходе боевых действий.

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«Наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — пояснила обозреватель.

Те истребители, которые собираются передать Украине, автор статьи назвала устаревшими. Изначально они должны были пойти на утилизацию, однако теперь самолеты передадут ВСУ, указала автор материала.

Перед передачей F-16 украинские пилоты должны пройти обучение. Оно займет около шести-девяти месяцев, сообщал ранее генерал Дэвид Олвин, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост начальника штаба ВВС США.

«Так что если они начнут в октябре или около того, то завершат подготовку в начале весны», — пояснял он.