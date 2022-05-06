Западные страны будут оказывать на Сербию давление и требовать признания независимости Косово, чтобы лишить президента России Владимира Путина аргументов по Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в пятничном обращении к гражданам, его слова привело РИА «Новости».

Во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем российский президент напомнил ему о решении международного суда о ситуации в Косово и провел аналогию с ЛНР и ДНР. Вучич назвал это нелегким аргументом.

«Сейчас мы попадаем в величайшую проблему, потому то весь Запад, чтобы лишил Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай», — заявил Вучич.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt сербский лидер указал, что не верит в политику санкций. Он отметил, что около 76% сербов выступает против антироссийских санкций. При этом Евросоюз всячески подталкивает Сербию к присоединению к рестрикциям против РФ, намекая, что это поспособствует вступлению в ЕС.