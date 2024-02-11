Мир 11 февраля 2024, 13:36 Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина Песков допустил тяжелое восприятие Западом исторической части интервью Путина Kremlin Pool/Global Look Press

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Западная аудитория очень тяжело воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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При этом на Западе, в том числе в Восточной Европе, есть множество специалистов, историков, которые будут живо интересоваться этой частью беседы. Поэтому своя аудитория тоже найдется, заключил Песков.

Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что Карлсон сам предложил провести интервью с Путиным. Кремль опасался «гонений» на американского журналиста из-за беседы.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина привело НАТО в ярость. Альянс не может смириться с тем, что Карлсон дал людям отличную от натовской пропаганды информацию, отметил политик.