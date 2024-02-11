11 февраля 2024, 13:36
Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина
Песков допустил тяжелое восприятие Западом исторической части интервью Путина
Западная аудитория очень тяжело воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
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При этом на Западе, в том числе в Восточной Европе, есть множество специалистов, историков, которые будут живо интересоваться этой частью беседы. Поэтому своя аудитория тоже найдется, заключил Песков.
Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что Карлсон сам предложил провести интервью с Путиным. Кремль опасался «гонений» на американского журналиста из-за беседы.
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина привело НАТО в ярость. Альянс не может смириться с тем, что Карлсон дал людям отличную от натовской пропаганды информацию, отметил политик.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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