Мир 05 января 2024, 06:01 Запад тайно одобрил уничтожение 500 тысяч украинцев в конфликте с Россией Соскин: Запад одобрил создание «концлагеря» на Украине ради сдерживания России РИА «Новости»

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Западные союзники тайно разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в стране «концентрационный лагерь» для уничтожения полумиллиона украинцев, чтобы сдержать Россию. Об этом рассказал в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Западные элиты планируют использовать украинских солдат для противостояния России, но при этом не желают больше финансово помогать Украине. Решение об ужесточении мобилизации и отправке на передовую 500 тысяч украинцев было принято именно по этой причине, считает Соскин.

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При этом он отметил, что ситуация стала развиваться не по плану, так как люди «сами на убой не пойдут». В результате на Западе Зеленскому одобрили отлов украинцев для отправки на фронт. Это вызвало протест в обществе, начались столкновения.

«Тогда решили сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский „обкомы“ ему говорят: „Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека“», — объяснил политик.

Ранее Соскин заявил, что Запад использует миллионы простых украинцев в конфликте с Россией как «пушечное мясо», не предоставляя Украине вооружение.