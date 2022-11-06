Мир 06 ноября 2022, 22:03 Запад тайно обсуждает возможные условия мира с Россией — СМИ WSJ: Запад в частном порядке обсуждает возможные условия мира между Россией и Украиной Unsplash

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Западные страны в частном порядке обсуждают вероятные сценарии заключения мира между Россией и Украиной, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. При этом в публичном пространстве западные политики избегают высказываний на тему переговоров.

«В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», — говорится в материале.

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На Западе также с опаской относятся к любым действиям, в которых можно усмотреть «независимые дипломатические усилия в отношении России». Правительствам европейских стран предрекли раскол по вопросу Украины, однако такие темы не поднимают на обсуждение, чтобы избежать возникновения разногласия.

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Ранее газета The Washington Post сообщала, что американская администрация в частном порядке просит Украину «продемонстрировать открытость» к переговорам с Россией, дабы «поддерживать высокие моральные позиции в глазах своих международных покровителей».