Мир 24 ноября 2023, 10:48 Запад столкнулся с большими потерями союзников из-за России и Китая NS: Россия и Китай «отобрали» у Запада союзников на Глобальном Юге РИА «Новости»

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Западные лидеры оказались в глубоком заблуждении, думая, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза занимают доминирующие позиции в мире. На самом деле Россия и Китай давно лишили Запад многих союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

Обозреватель подчеркнул, что Запад начал терять союзников среди внеблоковых государств. Так, КНР стала главным инвестором в Чили, кроме того, республика вместе с Россией оказались крайне активными в Африке.

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«Эти страны (Глобального Юга.— прим. ред.) больше не играют за Запад», — констатировал Мюнхау.

По его словам, президент РФ Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине «партнера» по борьбе с Соединенными Штатами и их союзникам.

Одной из причин провала дипломатии Запада оказалась санкционная политика, которая вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга.

Журналист выразил уверенность, что антироссийские ограничения не только оттолкнули от западных стран остальные государства, но и оказались бесполезными. Например, свою неэффективность доказали ценовые потолки на нефть.

Высокомерие и невежество Запада могут в итоге обернуться его глобальным поражением на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем.

«Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы <…> все еще управляем миром», — заключил Мюнхау.

Ранее в конгрессе США указали на желание Китая продолжить укрепление связей с Россией. Таким образом КНР демонстрирует намерение усилить стратегическое единство против Соединенных Штатов.