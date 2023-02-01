Мир 01 февраля 2023, 04:58 Запад стал предоставлять Украине больше наступательных вооружений — Нарышкин Нарышкин: Украине стали поставлять больше наступательных вооружений Википедия

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Западные страны решили расширить номенклатуру ударного наступательного оружия, предоставляемого Украине. Это объясняется желанием США и их союзников воевать до последнего украинца, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».

«Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений», — отметил Нарышкин.

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По его словам, логика стран Запада объясняется решимостью американских властей и их союзников вести вооруженное противостояние с Россией до последнего украинца.

Ранее правительство Германии согласилось организовать поставки танков Leopard 2 на Украину. Вопрос обсуждали довольно долго. Как уточнил глава Минобороны Германии Борис Писториус, технику могут доставить на Украину в конце марта 2023 года.

На первом этапе планируют сформировать роту из 14 машин, выделенных из запасов бундесвера. Всего будет два батальона танков. Писториус подчеркивал, что не видит ничего радостного в предоставлении бронемашин украинским военным.