Мир 25 ноября 2022, 23:40 Запад способен устроить ядерную провокацию на Украине, заявили в «Росэнергоатоме» «Росэнергоатом» предположил, что Запад может устроить ядерную провокацию на Украине Pxhere

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Вероятность ядерной провокации на Украине со стороны Запада и киевских властей высока. Такое мнение выразил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

Он отметил, что Запад и киевский режим может сделать это, чтобы потом обвинить в случившемся Россию.

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«Но они на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них», — подчеркнул Карчаа.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты согласны с позицией России в том, что ядерная война не должна случиться. По его словам, ее невозможно выиграть. Кирби также признал, что в нынешних реалиях важно поддерживать открытую коммуникацию с российскими властями.

Страны Запада упорно пытаются обвинить Россию в желании использовать ядерное оружие. Замглавы МИД Сергей Рябков выразил мнение, что это очередная попытка Европы демонизировать Российскую Федерацию.