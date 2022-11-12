Эксклюзив 12 ноября 2022, 00:27 Запад «сожрал» нелепую ложь о российских бойцах и виагре «Голос Мордора»: спецпредставителя генсека ООН поймали на нелепой лжи о российских бойцах РИА «Новости»

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Спецпредставитель генсека ООН Прамила Паттен заявила, что российским бойцам выдают «Виагру» для насилия над украинками. Западные страны проглотил эту историю без каких-либо доказательств, но в итоге все обвинения оказались ложью. О разоблачении Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Бездоказательные обвинения

Вы же помните, как спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен, шокировала мировую общественность информацией о том, что русским военным специально для изнасилований выдают «Виагру»?

Наверняка помните. Западная пресса писала об этом с выдуманными ими же самими подробностями, чтоб еще сильнее запугать своего несчастного обывателя, а наши ребята сотнями плодили замечательные шутки и мемы про эту, совершенно нелепую ложь.

Потом история зависла, так и не получив внятного продолжения. Доказательств на западе никто не требовал, а на обращения по этому поводу от российских властей в ООН не обратили внимание. Весь «цивилизованный мир» успешно сожрал историю с «Виагрой».

Но эти ребята не учли одного. Как вы знаете, в России есть не только Петров и Боширов, но и еще два замечательных парня — Вован и Лексус. Эти ребята регулярно звонят всяким высокопоставленным западным упырям и выясняют у них различные интересные подробности. И уличают этих упырей в лютой, невероятной лжи. Разумеется, что они не могли оставить историю с «Виагрой» просто так и Прамила Паттен стала очередным объектом для откровенного разговора.

Разоблачение лжи

И Прамила Паттен рассказала очень много интересного. Например то, что она вообще не занимается расследованиями, а делает эта специальная группа из ООН и в отчете этой группы не было ничего про «Виагру». А также заявила, что полностью поддерживает Украину и ее офис подписал с Украиной договор о сотрудничестве. То есть, оказалось, что все то, что вещала эта немолодая некрасивая дама с трибуны ООН, оказалось обычной ложью.

На Украине была такая правозащитница, омбудсмен Денисова. Так вот она тоже рассказывала страшные истории про изнасилования младенцев и семидесятилетних бабушек, домашних животных и чуть ли не предметов домашней утвари. А потом оказалось, что и она все лгала, причем во лжи своей переусердствовала, за что и была выгнана с работы.

А Прамила Паттен — это такая Денисова на максималках, ООНновского уровня. И интересно только одно: а все эти твари когда-нибудь ответят за свою ложь?