Мир 26 октября 2022, 11:39 Запад сообщил о росте тактической слаженности ВС России после назначения Суровикина — СМИ Politico: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ после назначения Суровикина РИА "Новости"

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Признаки хорошей тактической слаженности наблюдаются среди российских военнослужащих после того, как генерал армии Сергей Суровикин стал командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине. Об этом написала газета Politico со ссылкой на западных военных аналитиков и чиновников.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», — написало издание.

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Захотевший остаться анонимным высокопоставленный офицер британской разведки заявил, что тактика Суровикина показала свою эффективность еще в Сирии. Другие источники газеты добавили, что российский генерал известен как эффективный, но жестокий военный стратег.

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Суровикин стал командующим объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он руководил группировкой «Юг», также участвующей в СВО. Генерал являлся участником боевых действий в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Сирии.