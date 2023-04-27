27 апреля 2023, 09:24
Запад сочли способным заставить ВСУ начать контрнаступление
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Запад заставит Киев начать контрнаступление
Запад заставит украинские власти начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий, то его заставят. Заставят за счет того, что сейчас украинский режим управляется извне», — отметил он.
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По словам Пушилина, Запад выделил Украине очень серьезное финансирование, которую необходимо нужно отрабатывать.
Касаясь возможных сроков контрнаступления, врио главы ДНР усомнился, что оно может начаться в мае.
Ранее Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль 50% территории Марьинки.
СВУ объявили, что начали контрнаступление «маленькими шагами». По словам спикера украинских сил обороны Украины «Юг» Натальи Гуменюк, методически работают, чтобы ослабить армию России.
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