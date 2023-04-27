Важное 27 апреля 2023, 09:24 Запад сочли способным заставить ВСУ начать контрнаступление Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Запад заставит Киев начать контрнаступление РИА «Новости»

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Запад заставит украинские власти начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий, то его заставят. Заставят за счет того, что сейчас украинский режим управляется извне», — отметил он.

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По словам Пушилина, Запад выделил Украине очень серьезное финансирование, которую необходимо нужно отрабатывать.

Касаясь возможных сроков контрнаступления, врио главы ДНР усомнился, что оно может начаться в мае.

Ранее Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль 50% территории Марьинки.

СВУ объявили, что начали контрнаступление «маленькими шагами». По словам спикера украинских сил обороны Украины «Юг» Натальи Гуменюк, методически работают, чтобы ослабить армию России.