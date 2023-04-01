Мир 01 апреля 2023, 11:27 Запад собрал для ВСУ только шесть танковых батальонов Минобороны Германии: НАТО не сможет поставить Киеву танков Leopard больше обещанного Википедия

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НАТО запланировал отправку Украине шести батальонов танков Leopard. Ограниченные ресурсы союзников не позволят увеличить поставки тяжелой техники. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Welt am Sonntag.

«Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные „Леопарды“ сверх того, о чем было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены», — отметил Писториус.

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По его словам, есть запасы, которые расходовать нельзя. Министр обратил внимание, что у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки.

Ранее Украина признала дефицит танков для контрнаступления весной. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник указал, что у ВСУ сейчас приблизительно 50–60 западных танков.

Он указал, что у России есть возможность каждый день производить или приводить в боеспособность до 10 единиц тяжелой боевой техники.