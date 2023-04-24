Мир 24 апреля 2023, 16:27 Запад скептично оценил смелые заявления главы ГУР Украины WP: чиновники на Западе скептично отнеслись к заявлениям главы ГУР Украины Буданова РИА «Новости»

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Американская разведка тщательно мониторит все заявления главы главного управления разведки Украины Игоря Буданова. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

«Информация из документов явно говорит о том, что США отслеживают все активности Буданова. Но это, кажется, для него не является большой новостью», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что Буданов, предполагая вероятное прослушивание, на совещаниях в офисе включал громкую музыку или статический шум.

«Все знают Буданова как человека со смелыми утверждениями и заявлениями, но в основном к ним западные чиновники относятся весьма скептично», — добавили авторы.

Ранее сообщалось, что глава ГУР Украины поручил нанести удар по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года. Однако украинские боевики отказались от этой затеи после просьбы из администрации президента США.