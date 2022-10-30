Мир 30 октября 2022, 02:21 Запад «сел в лужу» из-за высокой инфляции — СМИ The Economist: высокая инфляция застала страны Запада врасплох Unsplash

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Высокий темп инфляции застал врасплох западные страны, а Федеральная резервная система США «села в лужу». Об этом заявило британское издание The Economist.

«Возвращение высокой инфляции застало многих врасплох, а ее отказ уходить был еще более шокирующим — на прошлой неделе страны, включая США и Великобританию, снова были удивлены высокими ценами. Федеральная резервная система села в лужу, когда в декабре 2020 года прогнозировала, что цены будут расти менее чем на 2% за каждый из последующих двух лет», — написали авторы статьи.

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Еще больше ФРС оплошала в 2021 году, когда посчитала, что в 2022 году инфляция составит всего 2,6%. Хотя в то время цены уже повышались более чем на 5% в год. Второй причиной инфляции издание назвало сильный рост зарплат. В этом случае расходы растут вместе с ценами. Снижение сумм выплат может послужить тормозом для подорожания товаров и услуг.

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Третьим фактором стали инфляционные ожидания. Представления людей о будущем сказываются на рынке потребления и зарплатных требованиях. Это, как подчеркнули журналисты, объясняет устойчивую инфляцию.