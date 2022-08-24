Страны Запада использовали Украину для того, чтобы развязать против России экономическую и информационную войну, а также сделать предупреждение другим странам. Об этом заявил на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. Конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников — стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», — сказал он.

Россия пыталась обеспечить соблюдение взаимных гарантий безопасности в Европе, однако западные страны во главе с США проигнорировали ее усилия. В качестве примера он привел такие важные для российской стороны вопросы, как нейтральный статус Украины, предотвращение расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, а также отказ от военной деятельности вблизи российских границ.