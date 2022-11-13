Мир 13 ноября 2022, 18:35 «Запад сделал России подарок». В Германии оценили эффект от экономических санкций против РФ DWN: западные санкции подарили России союзника в лице Китая РИА «Новости»

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Масштабные санкции, которые западные страны ввели против России, позволили ей укрепить свои экономические отношения с Китаем. К такому выводу пришел журналист издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг.

Автор материала подсчитал, что общий товарооборот между странами за летние месяцы увеличился на 23%. Таким образом, Россия стала для Китая одним из главных экономических партнеров, опередив европейские страны.

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«В октябре рост товарооборота продолжился и составил уже 35%. Темп развития взаимоотношений Китая и России усилит более активное введение железнодорожных перевозок», — говорится в статье.

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По мнению Улига, на фоне этого можно говорить, что западные санкции подарила России нового важнейшего союзника в лице Китая.

В октябре Главное таможенное управление КНР сообщило, что в период с января по октябрь 2022 года общий объем товарооборота с Россией достиг 153,938 миллиарда долларов.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что дружеские отношения между народами Китая и России только улучшаются. По его мнению, в этом заключаются большие перспективы двух стран.