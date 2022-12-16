Мир 16 декабря 2022, 00:06 Запад счел опасным стремление Украины вернуть Крым — СМИ Guardian: США и ЕС опасаются эскалации конфликта из-за желания Украины вернуть Крым РИА «Новости»

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Власти Евросоюза и США не поддерживают желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, заявил обозреватель газеты The Guardian Патрик Винтур. По его словам, на Западе не хотят эскалации конфликта, поэтому считают претензии украинского лидера на полуостров слишком опасными.

Автор статьи напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не раз отмечал, что возобновление российско-украинских переговоров возможно при возвращении сил на позиции по состоянию на 23 февраля этого года. Журналист подчеркнул — политик дал понять, что Украина должна признать российский статус Крыма.

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«Украинские дипломаты признают, что США и Европа, опасаясь эскалации, отказываются поставлять артиллерийское оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы напасть на Крым», — написал Винтур.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что при помощи американских систем HIMARS украинские военные не могут добраться до ВС России. Военачальник подчеркнул, что хотел бы получить более дальнобойное оружие.