Мир 02 марта 2023, 11:07 Запад счел, что Зеленскому пора превратиться в президента мира Focus: Запад ждет от Зеленского старта переговоров с Россией Официальный сайт Президента Украины

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Запад не может бесконечно оказывать Украине военную поддержку и ждет, что президент Владимир Зеленский сделает ставку на дипломатическое разрешение кризиса. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

«От Зеленского ждут, что из „президента войны“ он превратится в „президента мира“, — уточнили в статье.

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Политологи издания сделали вывод о ясности позиции Запада: заявления о верности не мешают намекнуть Украине, что их военная помощь ограничена по времени.

Издание сослалось на информацию о приватных разговорах, которые с украинским лидером ведут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они убеждают Зеленского сеть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В статье опубликовали мнение высокопоставленных французских чиновников, которые считают, что у Украины нет шансов захватить Крым и полностью Донбасс.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил Украину о потере новых областей при продолжении спецоперации.