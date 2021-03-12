Запад пытался создать ловушку для России, называя газопровод «Северный поток — 2» политическим инструментом. Однако в итоге сам угодил в нее. Об этом сообщило болгарское издание «Дума».

Автор материала заявил, что надуманные обвинения Запада в адрес России только подтвердили лицемерие и двуличие Евросоюза и США. При этом Запад превратился в угрозу для своего же имиджа.

Противники России до сих пор пытаются убедить европейцев, что «Северный поток — 2» — не экономический, а политический проект, заметило издание.

«Этот аргумент — совсем не про свободу мысли; это обыкновенная ложь, ну или манипуляция и пропаганда. За последние 30 лет после распада Советского Союза не было случая, чтобы российский газ приводил к отставке министров, не говоря уже о падении целых правительств», — напомнил автор материала.

Несмотря на это страны, пользующиеся газом из РФ, проводят антироссийскую политику. Во времена распространения новостей о «российской угрозе» они продолжают выступать против завершения строительства газопровода.

В качестве примера в статье «Думы» приводится интервью немецкого издания Der Spiegel с одним из русофобов — лидеров Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером.

«Пока мы не можем добиться прекращения строительства [газопровода] с правительством ФРГ, Европейский Союз должен использовать трубопровод как рычаг внешней политики», — заявил политик.

Он предложил связать эксплуатацию «Северного потока — 2» с дальнейшим поведением России, отметила «Политика Сегодня».