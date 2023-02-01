Мир 01 февраля 2023, 16:48 Запад решит передать Украине истребители F-16 под предлогом утилизации Обозреватель Лавров: истребители F-16 не нужны Западу, их могут утилизовать на Украине Af.mil

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Страны Запада начали обновлять парк боевых самолетов, меняя истребители F-16 на модернизированные F-35. В связи с этим встает вопрос об утилизации устаревших воздушных судов. Под таким предлогом их могут передать Украине, чтобы не возмущать общественность, заметил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его мнению, западное общество, особенно жители Польши, воспримут идею утилизации F-16 на Украине в рамках боевых действий вполне благосклонно.

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Говоря о характеристиках F-16, специалист отметил, что истребители очень популярны, поэтому у ВСУ не должно быть проблем с их эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием. У самолетов впечатляющий арсенал для работы по целям как на земле, так и в воздухе, добавил он.

«К нему адаптировали почти весь набор тактического авиационного вооружения различных стран НАТО», — заметил обозреватель.

Вместе с тем, отметил Лавров, у Украины все равно могут возникнуть сложности с использованием истребителей. В частности, из-за дефицита квалифицированных пилотов.

Обозреватель высказал предположение, что если F-16 предоставят на вооружение ВСУ, Украина расценит это как попытку бросить вызов ударной авиации России, чтобы не пустить ее к передовой. Но подобные попытки пресекут российские дальнобойные системы ПВО.