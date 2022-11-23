23 ноября 2022, 18:48
Запад решил втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Президент Лукашенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт
Западные страны пытаются втянуть Белоруссию в украинский конфликт, хотя сами уже вовлечены в него. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило агентство БелТА.
«Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами „по уши“ в это втянуты», — заметил белорусский президент.
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Лукашенко добавил, что на полигонах Запада проводят обучение для тысяч украинских боевиков по программам НАТО. Киевский режим, подчеркнул он, обеспечивается западным оружием и военной техникой.
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По мнению Лукашенко, это доказывает их вовлеченность в конфликт. Также его возмутило заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поражении альянса в случае поражения Украины.
Президент Белоруссии в ходе саммита заявил, что попытки поссорить союзников по ОДКБ недопустимы. Он добавил, что союзнические отношения должны оставаться неизменными, сообщил RT.
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Александр Лукашенко
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