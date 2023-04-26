Мир 26 апреля 2023, 03:00 Запад решил сделать из Украины радиоактивный могильник Посольство России в Лондоне: Запад уготовил роль радиоактивного могильника для Украины Официальный сайт президента Украины

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Заявления замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине являются доказательством того, что ее ждет роль радиоактивного могильника. Об этом заявило посольство России в Лондоне в Telegram-канале.

По мнению дипломатов, высказывание британского замминистра стало демонстрацией «безжалостного оскала линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими „конфликта по доверенности“ на Украине».

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«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Запад уготовил роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного „могильника“», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты призвали власти Великобритании отказаться от иллюзорных надежд о том, что они смогут выйти «сухими из воды», переложив ответственность за боеприпасы на ВСУ, сообщил RT.

Великобритания направила для ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном. Такой ответ поступил на вопрос шотландской партии «Альба» от заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.