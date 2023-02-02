02 февраля 2023, 12:16
Запад решил превратить Грузию в раздражитель для России
Глава МИД Лавров: Запад стремится превратить Грузию в очередной раздражитель для России
Запад предлагает Грузии роль очередного раздражителя для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передал ТАСС.
«То, что Грузию хотели бы превратить в очередной раздражитель, вернуть ситуацию к тем „саакашвилевским“, агрессивным временам, у меня сомнений нет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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Министр отметил, что, несмотря на призывы Запада присоединиться к санкциям и открыть «второй фронт» против России, правительство Грузии ставит на первое место национальные интересы.
По словам Лаврова, руководство в ответ на беспрецедентное давление Запада отмечает важность торговли между соседними странами, развитие туризма и поставку энергоносителей из России.
Ранее Лавров обратил внимание, что Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины». Недаром должность президента заняла Майя Санду, которая имеет румынское гражданство.
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