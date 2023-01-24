Мир 24 января 2023, 11:50 Запад решил дать Эстонии оружие, чтобы «держать под прицелом Петербург» — посол РФ Посол Липаев: Запад хочет дать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург Unsplash

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Запад хочет обеспечить Эстонию современным вооружением, чтобы она могла «держать под прицелом Петербург». Такое предположение сделал посол России в Эстонии Владимир Липаев в эфире канала «Соловьев Live».

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Дипломат отметил, что Эстония «активно вооружается» и возникает вопрос, с кем она собирается воевать.

«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия», — заявил Липаев.

Он добавил, что в планы англосаксов входило создать в Эстонии «антироссийский форпост», причем подразумевалось не только экономическое, политическое и культурное, но и военное давление.

Посол также заметил, что Эстония создала «прифронтовую» обстановку, неблагоприятную для дипломатических отношений с Россией, поэтому их и пришлось заморозить. По словам Липаева, у России «не было другого выхода».