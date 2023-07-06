Мир 06 июля 2023, 15:16 Запад развязал против России гибридную войну — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад развязал гибридную войну против России РИА «Новости»

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Западные страны развязали против России гибридную войну. Об этом на совещании по вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова привел ТАСС.

«Запад начал гибридную войну против России, но не оценил трезво ее перспективы. Военные угрозы со стороны НАТО для нас только усиливаются», — сказал Патрушев.

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Он отметил, что сплочение Запада в борьбе с Россией является временным, а восстановить однополярный мир все равно не удастся.

«Нет сомнений в том, что гегемония Запада ведет мир в тупик. Уже началось активное становление многополярного мира в качестве основы международного развития. Конструкцию однополярного миропорядка уже не реанимировать», — добавил секретарь Совета безопасности.

Ранее Патрушев подчеркнул, что народы России и Украины не ведут друг против друга никакой войны.