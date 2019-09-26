Запад продумал будущее для Украины. Страна может развалиться уже в ближайшее время, так как сейчас Киеву предлагают принять «формулу Штайнмайера» и предоставить Донбассу особый статус. В своей речи Простаков сделал отсылку на украинский еженедельник «Зеркало недели», в котором в открытую говорится о таком сценарии для страны.

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Необходимо выполнить требования Донбасса, при этом возвратить его в состав Украины и не дать стране распасться. В этом заключается проблема, отметил бывший главред. По его мнению, сейчас эта задача представляется нерешаемой.

На Киев оказывают колоссальное давление Берлин, Париж и Вашингтон. Президенты этих стран требуют вскоре прекратить гражданскую войну. При этом американцы преследуют свои цели. США не интересует цена, которую предстоит заплатить Украине. В частности, это могут быть упадок производства, потеря части территорий, жертвы среди мирного населения и массовая миграция. После этого Украина прекратит существовать как целостное и независимое государство.