28 августа 2023, 07:25
Запад разозлил развивающиеся страны одним шагом по украинскому вопросу
GT: Запад лишился связи с развивающимися странами, уделяя внимание Украине
Развивающиеся страны отвернулись от Запада из-за излишнего внимания к украинскому вопросу. Большинство из этих государств так и не присоединились к антироссийской позиции. Об этом написал обозреватель Мартин Жак в статье для Global Times.
«Они злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал конфликту на Украине гораздо большее значение», — указал Жак.
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Обозреватель подчеркнул, что Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное. У него не было сомнений, что они займут его сторону в вопросе Украины. Однако этого не произошло.
Кроме того, многие страны не стали вводить антироссийские санкции, что значительно снизило эффективность всех принятых ограничений.
Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о фиаско плана Запада по изоляции России. По его словам, введенные против России экономические санкции с треском провалились, а стратегия НАТО по Украине не показала ожидаемого результата.
США
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