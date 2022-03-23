«Запад расписался в беспомощности». Эксперт прокомментировал реакцию на применение «Кинжала» Россией

Россия в ходе спецоперации использует те виды вооружения, которые считает наиболее эффективными для решения конкретной задачи. Об этом «360» заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя реакцию Запада на применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине.

По словам Леонкова, Запад пытается изобразить их использование бесполезным, также звучат заявления, что у России якобы нет другого оружия. Однако «снарядного и боеприпасного голода нет», подчеркнул эксперт.

«„Кинжал“ ударил по бункеру, в котором лежали ракетные боеприпасы, предположительно, для «Точки-У», и он находился в ангаре, где раньше хранилось тактическое ядерное оружие. Это подземный 60-метровый бункер с защитой. Чем его еще пробить? <…> Гнать туда авиацию было бы нерационально», — рассудил Леонков.

Он отметил, что ракеты «Кинжал» обладают повышенными пробивными проникающими свойствами. Именно поэтому они смогли пробить защиту и «рвануть там 500 килограммов взрывчатых веществ». Склад был полностью уничтожен.

Алексей Леонков отметил, что применением этого оружия Россия предупредила Запад «на случай, если он пойдет во все тяжкие». Теперь западные страны пытаются «погасить панику».

«Все бетонные сооружения, которые Запад настроил себе на случай ядерной войны, могут скрывать такого рода боеприпасы. <…> Теперь они пытаются погасить панику и начали рассказывать о том, что „Кинжал“ мы использовали потому, что у нас нет оружия. Но у нас полно оружия. А у Запада гиперзвукового нет», — подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что западные страны еще в конце 2021 года «вели дискуссию» о том, что такое оружие слишком дорогое и его применять стоит только в особых случаях, поэтому лучше делать обычные комплексы вооружений.

«Запад расписался в своей беспомощности создать гиперзвуковое оружие. И даже комитет обороны конгресса США снизил финансирование разработки этого оружия. А у нас оно есть», — резюмировал Леонков.