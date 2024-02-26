Мир 26 февраля 2024, 04:44 Силуанов объяснил, к чему приведут сдвиги в мировой экономике Силуанов: сдвиги в мировой экономике не проходят безболезненно РИА «Новости»

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В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся логистики уже обогнали по потенциалу государства G7, такая тенденция не проходит безболезненно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости».

«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», — подчеркнул он.

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По словам Силуанова, экономист Рэй Далио, с которым он виделся в 2011 году, писал в исследованиях о неоднократной смене формаций, где государства «тормозят» и уходят. На место этих стран приходят другие и на этом стыке случались политические обострения.

«Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию — это последствия смены парадигмы», — заявил министр.

Глава Минфина отметил, что от санкционных ограничений страдают не все. Российская экономика выдержала давление, за 2023 год она выросла на 3,6%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость к санкциям Запада. Он призвал и дальше пытаться наносить ей ущерб.