Мир 03 июля 2023, 16:50 Запад просчитался в надежде ослабить «отсталую экономику» России санкциями Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика Путина не дала Западу изолировать Россию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не делал серьезных ошибок в отличие от лидеров стран Запада. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

«Какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят пустяковыми», — сказал американский полковник.

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Запад, добавил он, рассчитывал развалить «отсталую экономику» России с помощью санкций. Однако просчитался, ведь российские заводы работают без остановки и восполняют свои запасы постоянно. Они производят боеприпасы, оружие и ракеты — все то, что у страны должно было быстро закончиться, по мнению Запада, уточнил бывший советник главы Пентагона.

Также он выразил уверенность в том, что львиная доля мирового сообщества уже встала на российскую сторону, выступив против Соединенных Штатов и Европы в целом.

Постпред России при секретариате, советник посольства РФ в Китае Наталья Степкина заявила, что Запад уже начал терять свою доминирующую роль в мире. По ее словам, новые центры влияния появляются на Ближнем Востоке.