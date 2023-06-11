Мир 11 июня 2023, 20:12 Запад проиграл в санкционной игре против России Посол в Австрии Любинский: Запад сильнее пострадал от антироссийских санкций, чем Россия РИА «Новости»

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Западные страны в своей игре в антироссийские санкции проиграли России в стратегическом и в экономическом плане. Об этом посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщил в интервью порталу Exxpress.

По словам дипломата, в Кремле неоднократно повторяли, что санкции Запада никогда не смогут разрушить российскую экономику.

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«Ограничительные меры негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно — в этой игре „коллективный Запад“ проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал он.

Посол привел в качестве аргумента прогнозы МВФ, которые показали, что санкции нанесли больше вреда странам ЕС, чем России. Согласно прогнозам организации, экономику РФ ждет ощутимый рост, причем, в два раза больший, чем во всей еврозоне.

Любинский указал, что из-за санкционной политики в проигрыше остаются европейские предприниматели, ведь их места на рынке России занимают отечественные компании или партнеры из других стран.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции Запада перестали сдерживать развитие России, но приведут к краху Евросоюза.