Важное 14 декабря 2023, 17:34 Запад продолжит попытки военного освоения Украины — СВР Директор СВР Нарышкин: Запад продолжит попытки военного освоения Украины Tech. Sgt. J.D. Strong II/Keystone Press Agency/globallookpress

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Запад не оставит попыток «военного освоения» территории Украины. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске.

Он также спрогнозировал, что западные страны постараются сохранить русофобский режим на Украине и перевооружить ее войска, написало РИА «Новости».

Нарышкин констатировал, что западные политики осознают, что контрнаступление ВСУ провалилось.

«Несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ, <…> попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины», — считает директор СВР.