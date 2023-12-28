Мир 28 декабря 2023, 08:19 Запад продолжил поставлять Украине оружие после очевидного провала ВСУ — Лавров Лавров: отправкой дальнобойных систем Запад повысил ставки на Украине Philipp Schulze/dpa/globallookpress

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Коллективный Запад не перестал накачивать Украину оружием даже после очевидного провала контрнаступления ВСУ. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщило издание «Звезда».

Он предположил, что страны Запада стремятся «сдерживать» Россию любыми способами, поэтому вкладываются в Украину, несмотря на поражения ВСУ.

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«Ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи киевскому режиму, понимая, что без нее он обречен», — указал Лавров.

Дипломат напомнил, что США и Евросоюз поставляют украинской армии различное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном. В рамках формата «Рамштайн» представители более 50 стран по-прежнему каждый месяц собираются для обсуждения запросов ВСУ, отметил Лавров.

Ранее газета Politico сообщила, что Белый дом начнет менять стратегию по Украине. После провала украинского контрнаступления США решили смещать фокус с поддержки страны на укрепление ее позиции на переговорах. По словам европейского дипломата в Вашингтоне, Белый дом согласится на уступку части территорий Украины.