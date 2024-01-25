Мир 25 января 2024, 19:48 Запад призывал Зеленского бежать с Украины перед началом СВО Журналист Time: перед конфликтом Запад рекомендовал Зеленскому покинуть Украину Kremlin Pool/Global Look Press

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Накануне объявления Россией специальной военной операции президенту Украины Владимиру Зеленскому западные лидеры советовали покинуть родину. Ему также предлагали начать формировать «правительство в изгнании», сообщил РБК после ознакомления с книгой The Showman журналиста Time Саймона Шустера.

В издании говорится, что Зеленский 19 февраля 2022 года выступил на Мюнхенской конференции по международной безопасности. Тогда же представители нескольких стран призвали его не возвращаться в Киев. После услышанного лидер Украины начал осознавать, что ближайшие союзники Киева списывают его со счетов. Тем не менее на такие рекомендации Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

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В Мюнхене украинский президент встречался с членами американской делегации, которую возглавляла вице-президент США Камала Харрис. Западная сторона обсуждала неизбежность начала конфликта. Однако Киев к этому не прислушался. Украинские руководители отказались верить американской разведывательной информации, но приняли решение получить выгоду от Запада в виде оружия.

Зеленский 25 января отмечает свой 46-й день рождения. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов рассказал «360» о промахах и достижениях украинского лидера и сделал прогноз для него на предстоящий год.