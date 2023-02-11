Мир 11 февраля 2023, 11:42 Запад призвали участвовать в переговорах России и Украины Журналист The Times Пэррис высказался за участие Запада в переговорах России и Украины РИА «Новости»

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Украинские власти должны понимать, что Запад не может просто поставлять в страну вооружение — он должен участвовать в будущих мирных переговорах с Россией. На это указал журналист The Times, бывший член британского парламента Мэттью Пэррис.

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«Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие. Мы платим за это. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — подчеркнул он.

Если США и их союзники хотят поддерживать не только «военные усилия» Украины, но и впоследствии послевоенный мир в стране, они должны иметь право голоса при урегулировании конфликта, заметил экс-парламентарий. По мнению Пэрриса, Запад также должен помочь положить конец боевым действиям.

Поставляемое на Украину западное вооружение, подчеркнул он, предназначено «для обороны, не для нападения», но не стоит думать, что у этих поставок «нет определенных условий».

«Должен наступить день — и пусть это произойдет в ближайшее время, — когда будет комната и стол, и обе стороны сядут вокруг него: Украина и Россия. Но будет сильно чувствоваться присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате. <…> Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — написал обозреватель.

Ранее в МИД России заявили, что, когда придет время, страна будет готова к переговорам с Украиной, но «без предварительных условий», с учетом существующих реалий и озвученных российской стороной целей.