Мир 24 февраля 2024, 19:12 Запад призвали смириться с крахом ВСУ Полковник Рихтер: Западу придется смириться с невозможностью победы Украины РИА «Новости»

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Победа ВСУ на поле боя невозможна, и Запад должен смириться с этой мыслью. Об этом в интервью Welt заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

По его словам, союзники Украины «должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский».

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Также он высказал мнение, что о победе украинской армии не может быть и речи, «поскольку ей не хватает не только боеприпасов, но и личного состава», а возможности российской армии только растут, что стало особенно заметно на примере освобождения ею Авдеевки.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие задействуют в зоне спецоперации на Украине тысячи единиц артиллерийских орудий, из-за чего боевикам ВСУ приходится отступать. Британский эксперт Дэвид Экс назвал появление тысяч российских гаубиц и ракетных установок поводом для паники.