25 июня 2023, 04:05
Запад призвали смириться с историческим разворотом России
Times: Западу нужно принять разворот России от Европы
Россия продемонстрировала исторический шаг, развернувшись от Европы. Таким выводом поделился обозреватель газеты The Times Макс Гастингс.
«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал он.
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Журналист напомнил, что западные санкции не оказали особого влияния на экономику России, и сейчас она «держится на удивление хорошо», чего не скажешь о Европе и Великобритании. В качестве аргумента он привел западную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов из-за военной помощи Украине, поэтому страны Европы остались практически без защиты.
Великобритания лишится статуса одной из ведущих военных держав в НАТО, если не остановит сокращение своей армии, такими прогнозами поделились в альянсе. Западным властям напомнили, что британская армия из-за своей малочисленности не сможет отреагировать на возможные внешние угрозы.
Украинские власти начали переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории страны.
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