Мир 25 июня 2023, 04:05 Запад призвали смириться с историческим разворотом России Times: Западу нужно принять разворот России от Европы Pxhere

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Россия продемонстрировала исторический шаг, развернувшись от Европы. Таким выводом поделился обозреватель газеты The Times Макс Гастингс.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — написал он.

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Журналист напомнил, что западные санкции не оказали особого влияния на экономику России, и сейчас она «держится на удивление хорошо», чего не скажешь о Европе и Великобритании. В качестве аргумента он привел западную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов из-за военной помощи Украине, поэтому страны Европы остались практически без защиты.

Великобритания лишится статуса одной из ведущих военных держав в НАТО, если не остановит сокращение своей армии, такими прогнозами поделились в альянсе. Западным властям напомнили, что британская армия из-за своей малочисленности не сможет отреагировать на возможные внешние угрозы.

Украинские власти начали переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории страны.