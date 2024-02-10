Мир 10 февраля 2024, 15:13 Запад призвали непрерывно поддерживать ВСУ «ради безопасности Нидерландов» NOS: от поддержки Украины будет зависеть безопасность Нидерландов Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Военную помощь Украине нельзя приостанавливать, так как от будущего страны зависит безопасность европейских государств. Об этом в радиопрограмме Нидерландской радиовещательной корпорации ( NOS ) заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Глава Минобороны призвала «непрерывно» направлять Украине поддержку.

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«Когда дело касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей, то, насколько я понимаю, не должно быть никаких ограничений», — сообщила она.

Оллонгрен указала на важность финансирования ВСУ и предложила разумно подойти к этому вопросу. По ее мнению, от поддержки Украины будет зависеть безопасность стран Евросоюза.

«Это не тот случай, когда мы находимся здесь в безопасности. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас», — обратила внимание министр.

Ранее колумнист The New York Times Дэвид Сангер предположил, что США решили переложить ответственность за поддержку Украины на страны Европы. Он отметил, что в Белом доме обсуждают, как заставить европейские государства платить за американское оружие для ВСУ.