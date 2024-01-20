Мир 20 января 2024, 17:33 Запад призвали не переступать грань в поддержке Украины Константинов призвал Запад не переступать грань в поддержке Украины U.S. Department of Defense

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Западным странам важно не переступить грань в поддержке Украины, иначе для них это обернется непоправимыми последствиями. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, все принимающие решения лица должны понимать вероятные последствия.

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«Это в интересах Запада. Ему стоит помнить о грани в поддержке Украины», — сказал политик.

Константинов отметил, что поддержка киевского режима дорого обходится западным странам, в том числе в сфере собственной обороноспособности.

«На свою оборону не останется ничего, если все отдать Украине. Когда киевский режим кончится, то они перед нарастившей военные мускулы Россией останутся голенькими», — добавил глава крымского парламента.

Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк пожаловался, что страна осталась без боевой авиации, средств противовоздушной обороны и обещанных денег за поставленные Украине самолеты МиГ-29.