Мир 21 декабря 2022, 14:48 Запад призвали не надеяться на истощение сил России Французский разведчик Жюйе счел, что Европа недооценивает мощь России РИА «Новости»

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Западу необходимо отказаться от иллюзий в отношении России и здраво оценить силу и мощь этой страны. Об этом заявил экс-глава Службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, которого процитировало издание Mondafrique.

По его словам, Европа зря пытается тешить себя надеждами об «ослаблении сил» России, в то время как у украинской стороны якобы все прекрасно.

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«Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность», — сказал французский разведчик.

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Он отметил храбрость российских военных и их умение воевать. Ален Жюйе обратил внимание, что зачинщиками конфликта на Украине стали США. Американские власти сделали все возможное, чтобы вовлечь Россию в боевые действия.

Именно этим он объяснил тот факт, что спецслужбы США были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года. А европейская разведка, напротив, сомневалась в таком повороте событий на Украине.

В начале декабря американский разведчик в отставке Скотт Риттер разоблачил сговор Запада и Украины по подготовке конфликта с Россией.