Мир 09 марта 2024, 12:20 Запад призвали не чертить «красных линий» из-за Украины Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад не чертить красные линии из-за Украины US Embassy In Kyiv/Keystone Press Agency/globallookpress

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал западные страны не сбрасывать со счетов никаких сценариев помощи Украине. Как сообщило агентство «Sputnik.Литва», политик заявил о недопустимости создания «красных линий».

«Красные линии должны для себя чертить не мы, а чертить нам их надо для России. Для победы Украины ни от каких форм помощи отказываться нельзя», — сказал он.

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Запад, подчеркнул министр, должен поставлять Украине больше оружия.

Ранее Польша допустила присутствие сил НАТО на Украине. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский отметил, что «высоко оценивает» инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооруженного контингента Запада на Украину.