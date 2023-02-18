Мир 18 февраля 2023, 20:39 Запад призвали к демонстрации силы перед Россией из-за бесполезности санкций Глава Минобороны Германии Писториус предложил показать России силу Запада РИА «Новости»

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Демонстрация силы странами Запада станет правильным ответом на действия России, потому что введенные экономические санкции и переговоры ни к чему не привели. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции не изменили курс [президента России Владимира] Путина, правильным ответом является демонстрация нашей силы», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

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Писториус добавил, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал приложить все усилия, чтобы страна одержала победу в начавшемся противостоянии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии единства среди немецкого общества в темах поставки оружия на Украину и введения санкций против России.

Он пояснил, что такие настроения ходят среди жителей страны. Но большая часть немцев считает, что Германия должна принимать решение на основе консенсуса со странами-партнерами, поэтому все шаги правительства найдут поддержку.