Мир 21 декабря 2023, 13:06 Запад призвал Украину смириться с потерей земель RS: Украине необходимо признать потерю территории для достижения мира РИА «Новости»

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Властям Украины придется смириться с потерей земель ради достижения мира и окончания конфликта. Так сделала Финляндия во время войны с Советским Союзом. Такое мнение выразили журналисты Responsible Statecraft.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», — указали авторы материала.

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Власти Украины еще надеются вернуть утраченные территории, в том числе Крым. Но реалии таковы, что армия республики не в состоянии это сделать, отметили журналисты.

Поэтому, указали в статье, властям Украины нужно завершать конфликт сейчас. Иначе, если противостояние затянется, преимущество России в живой силе, оружии и промышленности приведет страну к еще большим потерям.

Журналисты добавили, что Соединенные Штаты могут внести свой вклад в окончание конфликта. Речь идет о прекращении «поощрений нереалистичных военных целей».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что главной задачей российской армии в зоне СВО в уходящем году стало отражение контрнаступа ВСУ. По его словам, основная часть украинской ударной группировки состояла из бригад, подготовленных Западом.