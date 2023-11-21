Мир 21 ноября 2023, 02:08 Запад призвал Украину начать переговоры с Россией Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад призвал Киев к переговорам с Россией flickr.com

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Некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Заявление чиновника опубликовали на сайте ведомства.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики боевых действий на Украине, прекращению огня и так далее», — заявил Данилов.

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По его мнению, эти разговоры связаны с тем, что союзники Украины боятся Россию. Данилов предупредил, что победа позволит России в ближайшие десятилетия выстроить «новую ось» силы, в которую войдут не только КНДР, Китай и Иран, но и некоторые европейские страны.

Вопрос о принадлежности Крыма Данилов назвал лакмусовой бумажкой для Запада и тестом для Украины.

Ранее Данилов рассказал, в каком случае на Украине возможна демобилизация.