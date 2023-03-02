Мир 02 марта 2023, 04:29 Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию — СМИ FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию Pxhere

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Запад оказывает давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для того, чтобы заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, которая якобы может быть использована в военных целях. Об этом говорится в материале британской газеты The Financial Times.

По данным источникоd газеты, в последние недели ОАЭ посещали американские, британские делегации, а также представители Евросоюза.

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Они выразили озабоченность тем, что государство может использоваться в качестве хаба для реэкспорта некоторых категорий товаров. В частности, имеется ввиду электронная продукция. Западные делегаты призвали ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию якобы для военных целей.

В начале февраля американские власти обратились к руководству Турции и ОАЭ с требованием сократить объемы поставок товаров в Россию, которые попадают под действие санкций. С визитом в страны приезжал замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. Он заявил, что у Штатов вызывает опасения обход Россией ограничительных мер, введенных против банковской системы.