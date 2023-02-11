11 февраля 2023, 20:00
Запад признал сокрушительную мощь тактики России на юге Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика союзных сил сокрушила оборону ВСУ на юге Украины
Оборона ВСУ на юге рушится на глазах под натиском выверенной тактики союзных сил России. К такому выводу во время интервью журналисту Стивену Гарднеру пришел экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Беседу опубликовали на YouTube.
«Фронт [ВСУ] на юге Украины рушится, разваливается на части», — заявил Макгрегор.
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По его мнению, любой наблюдающий за спецоперацией осознает перемены в характере боестолкновений. Макгрегор заметил, что бронетехника становится все менее актуальным орудием.
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В современном мире, подчеркнул экс-советник Пентагона, лучше уделять больше внимание разведке, наблюдению и системам ISR, привязанным к ударной артиллерии, ракетам и конвенциональному вооружению.
Макгрегор обратил внимание, что перемены в актуальных схемах противостояния на поле боя нанесут урон Украине. Отправляемая на нужды ВСУ западная техника не спасет украинцев от поражения. По его словам, танки сгорят в бою за несколько минут.
Пентагон
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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