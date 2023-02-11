Мир 11 февраля 2023, 20:00 Запад признал сокрушительную мощь тактики России на юге Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика союзных сил сокрушила оборону ВСУ на юге Украины РИА «Новости»

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Оборона ВСУ на юге рушится на глазах под натиском выверенной тактики союзных сил России. К такому выводу во время интервью журналисту Стивену Гарднеру пришел экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Беседу опубликовали на YouTube.

«Фронт [ВСУ] на юге Украины рушится, разваливается на части», — заявил Макгрегор.

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По его мнению, любой наблюдающий за спецоперацией осознает перемены в характере боестолкновений. Макгрегор заметил, что бронетехника становится все менее актуальным орудием.

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В современном мире, подчеркнул экс-советник Пентагона, лучше уделять больше внимание разведке, наблюдению и системам ISR, привязанным к ударной артиллерии, ракетам и конвенциональному вооружению.

Макгрегор обратил внимание, что перемены в актуальных схемах противостояния на поле боя нанесут урон Украине. Отправляемая на нужды ВСУ западная техника не спасет украинцев от поражения. По его словам, танки сгорят в бою за несколько минут.