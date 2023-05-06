Мир 06 мая 2023, 01:18 Запад признал потерю эффективности РСЗО HIMARS в зоне СВО CNN: РСЗО HIMARS потеряли эффективность в зоне СВО из-за российских систем подавления Википедия

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Американские установки залпового огня HIMARS теряют эффективность в зоне СВО из-за российских систем электронного подавления сигнала наведения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«В последние месяцы Россия все чаще препятствует использованию мобильных ракетных систем американского производства на Украине, используя электронные глушители для отключения системы наведения по GPS, из-за чего ракеты не достигают своих целей», — сообщил телеканал.

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Согласно данным источников из США, Великобритании и Украины, американским специалистам приходится искать разные способы настроить программное обеспечение для противостояния помехам. Представитель Пентагона назвал это игрой в «кошки-мышки». Телеканал также сообщил, что США помогали Украине уничтожать российские глушители. Запад заявляет, что Украине жизненно необходимо сохранить эффективность HIMARS в свете предстоящего контрнаступления.