15 сентября 2023, 21:06
Запад признал достоверность сообщений СМИ о поставках оружия Украине
Госсекретарь США Блинкен заявил о рассмотрении всех запросов Украины по оружию
Страны Запада рассмотрели все просьбы Украины по поставкам систем вооружения после получения запросов. Как сообщил ТАСС, так госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал сообщения журналистов о возможности передачи ВСУ ракет большой дальности.
Он подчеркнул, что под изучение возможности поставок подпадает любое оружие в том числе, которое оказывается в обзорах СМИ, если о нем просили украинцы.
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«Любую конкретную систему, которая обсуждается, в том числе в печати, вероятно, активно рассматривают [на предмет поставок Киеву], если украинцы просили нас изучить это» — заявил Блинкен.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о возможной поставке дальнобойных американских ракет ATACMS украинским военным. Собеседники уточнили, что для окончательного решения требуется согласие президента США Джо Байдена.
США
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Украина
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